Взрывы в Киеве: в двух домах происходит спасение и эвакуация жителей - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе столицы. В настоящее время на месте работают спасатели и эвакуируют людей. Об этом пишет УНН.
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“Бригады скорой и спасатели на месте. В двух домах происходит спасение и эвакуация жителей”, — сообщил Кличко.
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Около 06:30 утра в столице прогремели взрывы. Сообщается и о ракетах, пролетевших над Киевом.
По словам мэра Киева, взрывы прогремели в Шевченковском районе столицы.
Очевидцы говорят о 4 “прилетах”.
Добавим
По всей Украине объявлена воздушная тревога. Исключение временно оккупировано Херсонской областью и АР Крым.