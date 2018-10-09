Вибухи на Ічнянському арсеналі: про порушення говорили ще в минулому році

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Київ • УНН

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Арсенал 6 один з найбільших в Україні 

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Сьогодні, 9 жовтня близько 3:30 ночі, сталася детонація на великих складах боєприпасів неподалік від смт Дружба на південь від Ічні в Чернігівській області. УНН виявив цікаві факти про арсенал. 

За повідомленням Генштабу, горять склади 6-го арсеналу Командування сил підтримки ЗСУ в/ч А1479. Входить в структуру Центрального ракетно-артилерійського управління А0120. Дислокується приблизно в 160 від Києва. Територія 6 ​​арсеналу складає близько 682,6 га, з них технічна територія - 402 га.

Вже евакуйовано близько 10 тисяч населення.

До місця події направлено 220 чоловік особового складу та 60 одиниць техніки ДСНС, в тому числі 21 піротехнічний розрахунок загальною чисельністю 105 осіб і 39 одиниць техніки, посилені наряди Нацполіціі з Києва та Київської області кількістю 150 чоловік і Нацгвардії - 100 чоловік з підготовленими бронегрупи для патрулювання місця події. Приведені в готовність медичні літак і вертоліт і два літаки Ан-32-П.

У жовтні 2017 року поблизу від складів були помічені безпілотники. Його намагалися збити з автоматів. Однак БПЛ полетів непроврежденним. Ситуація повторив через кілька днів.

Даний арсенал вважається третім за величиною в Україні. Згідно з відкритими даними, тут на площі 682 га знаходиться близько 130-150 тисяч тонн боєприпасів майже всієї номенклатури від патронів до стрілецької зброї та до ракет. Водночас, за даними ДСНС, орієнтовно на складах знаходиться 88 тис. тонн боєприпасів.

У минулому році на складах було виявлено порушення як при зберіганні боєприпасів, так і при охороні складів.

В ході перевірки було встановлено, що в липні 2017 року командування військової частини заплатило комерційній структурі 199 тисяч гривень за ремонт вантажної платформи в місцях зберігання боєприпасів та інших засобів ураження. Пізніше був складений акт виконаних робіт, який, як з'ясувалося під час перевірки, не відповідає дійсності. Зокрема, зазначені роботи на об'єкті не були завершені, а належний контроль якості та повноти виконаних робіт комісією військової частини не проводився.

Крім того, під час перевірки виявлено ряд порушень вимог нормативних документів по організації зберігання та розміщення боєприпасів, несення служби охороною частини, протипожежної безпеки та ін.

На доступних в мережі відео видно, що ймовірно детонують і реактивні снаряди.

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