Взрывы на Ичнянском арсенале: о нарушении говорили еще в прошлом году

КИЕВ. 9 октября. УНН. Сегодня, 9 октября около 3:30 ночи, произошла детонация на крупных складах боеприпасов неподалеку от пгт Дружба южнее Ични в Черниговской области. УНН обнаружил интересные факты о арсенал.

По сообщению Генштаба, горят склады 6-го арсенала Командования сил поддержки ВСУ в/ч А1479. Входит в структуру Центрального ракетно-артиллерийского управления А0120. Дислоцируется примерно в 160 от Киева. Территория 6 арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Уже эвакуировано около 10 000 населения.

К месту происшествия направлены 220 человек личного состава и 60 единиц техники ДСНС, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции из г. Киева и Киевской области количеством 150 человек и Нацгвардии - 100 человек с подготовленными бронегруппы для патрулирования места происшествия.

Приведены в готовность медицинские самолет и вертолет и два самолета АН32-П. В октябре 2017 года поблизости от складов были замечены беспилотники. Его пытались сбить из автоматов. Однако БПЛ улетел непроврежденным. Ситуация повторил через несколько дней. Данный арсенал считается третим по величине в Украине. Согласно открытым данным, здесь на площади 682 гектара находится около 130-150 тысяч тонн боеприпасов почти всей номенклатуры от патронов к стрелковому оружию - до ракет. В то же время, по данным ГСЧС, ориентировочно на складах находится 88 тыс. тонн боеприпасов.

В минувшем году на складах были Обнаружены нарушения как при хранении боеприпасов, так и при охране складов. В ходе проверке было установлено, что в июле 2017 года командование воинской части заплатило коммерческой структуре 199 тысяч гривен за ремонт грузовой платформы в местах хранения боеприпасов и других средств поражения. Позднее был составлен акт выполненных работ, который, как выяснилось во время проверки, не соответствует действительности. В частности, указанные работы на объекте не были завершены, а надлежащий контроль качества и полноты выполненных работ комиссией воинской части не проводился. Кроме того, во время проверки выявлен ряд нарушений требований нормативных документов по организации хранения и размещения боеприпасов, несения службы охраной части, противопожарной безопасности и другие.

На доступных в сети видео видно, что вероятно детонирую и реактивные снаряды.