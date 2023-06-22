Вибух в Парижі: кількість поранених зросла до 37
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У найстарішому районі Парижа, 21 червня, пролунав вибух. Як наслідок, завалилася частина будівлі, постраждали щонайменше 37 людей, пише BFM TV, передає УНН.
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Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін заявив, що серед 37 поранених 4 перебувають у критичному стані. Розбір завалів триває досі.
"Цієї ночі ми можемо знайти мертві тіла або живих людей" - зазначив Дарманін.
Президент Франції Еммануель Макрон висловив підтримку всім постраждалим зі сцени у Єлисейському палаці.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що у результаті вибуху в п'ятому окрузі Парижа на вулиці Сен-Жак щонайменше 16 людей отримали поранення.