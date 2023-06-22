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Взрыв в Париже: количество раненых возросло до 37

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. В самом старом районе Парижа, 21 июня, прогремел взрыв. Как следствие, рухнула часть здания, пострадали по меньшей мере 37 человек, пишет BFM TV, передает УНН.

Взрыв в Париже: количество раненых возросло до 37

Детали 

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что среди 37 раненых 4 находятся в критическом состоянии. Разбор завалов продолжается до сих пор.

"Этой ночью мы можем найти мертвые тела или живых людей" - отметил Дарманин.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку всем пострадавшим со сцены в Елисейском дворце.

Напомним

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в пятом округе Парижа на улице Сен-Жак по меньшей мере 16 человек получили ранения. 

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