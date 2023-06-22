Взрыв в Париже: количество раненых возросло до 37
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В самом старом районе Парижа, 21 июня, прогремел взрыв. Как следствие, рухнула часть здания, пострадали по меньшей мере 37 человек, пишет BFM TV, передает УНН.
Детали
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что среди 37 раненых 4 находятся в критическом состоянии. Разбор завалов продолжается до сих пор.
"Этой ночью мы можем найти мертвые тела или живых людей" - отметил Дарманин.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку всем пострадавшим со сцены в Елисейском дворце.
Напомним
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в пятом округе Парижа на улице Сен-Жак по меньшей мере 16 человек получили ранения.