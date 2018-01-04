Вибух у Кабулі: щонайменше 11 осіб загинуло, 25 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Внаслідок вибуху у Кабулі, який влаштував терорист-смертник, загинуло щонайменше 11 осіб та 25 отримали поранення. Про це йдеться в заяві представника міністерства охорони здоров'я Афганістану, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як повідомив представник МОЗ країни, 25 поранених були доставлені до місцевої лікарні, після вибуху поблизу посольства США
Також повідомляється, що смертник був одягнений у поліцейську чи військову форму. Офіційний представник служби безпеки заявив, що внаслідок вибуху загинуло 5 поліцейських.
Жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за вибух.
Нагадаємо, в столиці Афганістану прогримів вибух.