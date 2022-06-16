Вибух у Чорнобаївці: загинуло двоє людей, п'ятеро поранено

Деталі

За даними слідства, 15 червня в центрі Чорнобаївки, в районі ринку, стався вибух. Загинуло двоє людей, ще п’ятеро дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі проводять невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що цей вибух ніщо інше як терористичний акт від росії. Окупанти хочуть залякати людей та помститися за влучання ЗСУ по їхніх артилерійських складах.