Взрыв в Чернобаевке: погибли два человека, пятеро ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В результате взрыва в Чернобаевке Херсонской области, который произошел 15 июня, погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.
Детали
По данным следствия, 15 июня в центре Чернобаевки, в районе рынка, произошел взрыв. Погибли два человека, еще пятеро получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Херсонская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Сейчас проводят неотложные следственные действия.
Напомним
Советник главы Херсонской ОВ Сергей Хлань заявил, что этот взрыв ничто иное как террористический акт от россии. Оккупанты хотят запугать людей и отомстить за попадание ВСУ по их артиллерийским составам.