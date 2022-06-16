Взрыв в Чернобаевке: погибли два человека, пятеро ранены

Детали

По данным следствия, 15 июня в центре Чернобаевки, в районе рынка, произошел взрыв. Погибли два человека, еще пятеро получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Херсонская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Сейчас проводят неотложные следственные действия.

Напомним

Советник главы Херсонской ОВ Сергей Хлань заявил, что этот взрыв ничто иное как террористический акт от россии. Оккупанты хотят запугать людей и отомстить за попадание ВСУ по их артиллерийским составам.