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Взрыв в Чернобаевке: погибли два человека, пятеро ранены

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. В результате взрыва в Чернобаевке Херсонской области, который произошел 15 июня, погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.

Детали

По данным следствия, 15 июня в центре Чернобаевки, в районе рынка, произошел взрыв. Погибли два человека, еще пятеро получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Херсонская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Сейчас проводят неотложные следственные действия.

Напомним

Советник главы Херсонской ОВ Сергей Хлань заявил, что этот взрыв ничто иное как террористический акт от россии. Оккупанты хотят запугать людей и отомстить за попадание ВСУ по их артиллерийским составам.

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