У Чорнобаївці стався вибух: є травмовані та загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Сьогодні вранці у Чорнобаївці Херсонської області в районі ринку стався вибух – є травмовані та загиблі мирні жителі. Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує УНН.
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"У Чорнобаївці зранку в районі ринку стався вибух. На жаль, є травмовані й загиблі. Це ніщо інше як терористичний акт від росії. Окупанти хочуть залякати людей та помститись за влучні попадання ЗСУ по їхнім артилерійським складам. Намагаються збити високий бойовий дух жителів Херсонщини, вбиваючи мирних людей. Просто так", – написав Хлань.
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