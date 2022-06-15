У Чорнобаївці стався вибух: є травмовані та загиблі

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"У Чорнобаївці зранку в районі ринку стався вибух. На жаль, є травмовані й загиблі. Це ніщо інше як терористичний акт від росії. Окупанти хочуть залякати людей та помститись за влучні попадання ЗСУ по їхнім артилерійським складам. Намагаються збити високий бойовий дух жителів Херсонщини, вбиваючи мирних людей. Просто так", – написав Хлань.

Нагадаємо

У Новій Каховці Херсонської області ЗСУ влучили у склад боєприпасів російських окупантів. Детонація тривала кілька годин