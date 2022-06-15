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19:03 • 13422 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 63960 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 100340 просмотра

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15 марта, 13:08 • 78374 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 55784 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Чернобаевке произошел взрыв: есть травмированные и погибшие

В Чернобаевке произошел взрыв: есть травмированные и погибшие

Киев • УНН

 • 692141 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Сегодня утром в Чернобаевке Херсонской области в районе рынка произошел взрыв – есть травмированные и погибшие мирные жители. Об этом в Facebook сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, информирует УНН.

Цитата

"В Чернобаевке утром в районе рынка произошел взрыв. К сожалению, есть травмированные и погибшие. Это не что иное как террористический акт от россии. Оккупанты хотят запугать людей и отомстить за точные попадания ВСУ по их артиллерийским складам. Пытаются сбить высокий боевой дух жителей Херсона, убивая мирных людей. Просто так", – написал Хлань.

Напомним

В Новой Каховке Херсонской области ВСУ попали в состав боеприпасов российских оккупантов. Детонация длилась несколько часов.

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