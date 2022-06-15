В Чернобаевке произошел взрыв: есть травмированные и погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Сегодня утром в Чернобаевке Херсонской области в районе рынка произошел взрыв – есть травмированные и погибшие мирные жители. Об этом в Facebook сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, информирует УНН.
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"В Чернобаевке утром в районе рынка произошел взрыв. К сожалению, есть травмированные и погибшие. Это не что иное как террористический акт от россии. Оккупанты хотят запугать людей и отомстить за точные попадания ВСУ по их артиллерийским складам. Пытаются сбить высокий боевой дух жителей Херсона, убивая мирных людей. Просто так", – написал Хлань.
Напомним
В Новой Каховке Херсонской области ВСУ попали в состав боеприпасов российских оккупантов. Детонация длилась несколько часов.