В Чернобаевке произошел взрыв: есть травмированные и погибшие

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"В Чернобаевке утром в районе рынка произошел взрыв. К сожалению, есть травмированные и погибшие. Это не что иное как террористический акт от россии. Оккупанты хотят запугать людей и отомстить за точные попадания ВСУ по их артиллерийским складам. Пытаются сбить высокий боевой дух жителей Херсона, убивая мирных людей. Просто так", – написал Хлань.

Напомним

В Новой Каховке Херсонской области ВСУ попали в состав боеприпасов российских оккупантов. Детонация длилась несколько часов.