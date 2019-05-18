Вибух у банку на Луганщині: відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Прокуратура Луганської області встановлює обставини вибуху у відділенні банку в Старобільську. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
За інформацією прокуратури, встановлено, що у п’ятницю, 17 травня 2019 року, до касира банку звернувся 53-річний чоловік з приводу відкриття банківського рахунку та надав паспорт громадянина України. Під час ідентифікації особи у працівника банку виникли сумніви щодо достовірності наданого документу, у зв’язку з чим викликали поліцію.
"При перевірці поліцейським документів чоловік витягнув з сумки гранату та висмикнув з неї чеку. Внаслідок вибуху останній загинув на місці", - йдеться у повідомленні.
Тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали: співробітник слідчо-оперативної групи Старобільського відділу поліції, троє працівників банку та троє місцевих мешканців, які на момент вибуху перебували у приміщенні відділення. Усім потерпілим була надана медична допомога, їх життю нічого не загрожує, повідомили у прокуратурі.
"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за ст. 348, ч. 2 ст.15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України (замах на вбивство працівника правоохоронного органу, замах на вбивство двох або більше осіб, вчинений способом небезпечним для життя багатьох осіб, незаконне поводження із вибуховим пристроєм)", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби, на даний час проводяться необхідні першочергові слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події та мотивів дій зловмисника. Процесуальне керівництво здійснюється відділом нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя прокуратури області.
Враховуючи те, що зазначена подія набула суспільного резонансу, стан та хід слідства перебуває на особистому контролі прокурора Луганської області.
Нагадаємо, на Луганщині чоловік підірвав гранату в приміщенні філії одного з банків, внаслідок чого він загинув на місці, а п’ятеро осіб були травмовані.