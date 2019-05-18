Взрыв в банке в Луганской области: открыто уголовное производство

По информации прокуратуры, установлено, что в пятницу, 17 мая 2019 года, к кассиру банка обратился 53-летний мужчина по поводу открытия банковского счета и предоставил паспорт гражданина Украины. Во время идентификации личности у работника банка возникли сомнения в достоверности предоставленного документа, в связи с чем вызвали полицию.

"При проверке полицейским документов мужчина вытащил из сумки гранату и выдернул из нее чеку. В результате взрыва последний погиб на месте", - говорится в сообщении.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили: сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции, трое работников банка и трое местных жителей, которые в момент взрыва находились в помещении отделения. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает, сообщили в прокуратуре.

"По данному факту начато уголовное производство по предварительной квалификации по ст. 348, ч. 2 ст.15, п. П. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины (покушение на убийство работника правоохранительного органа, покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом опасным для жизни многих лиц, незаконное обращение с взрывным устройством)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время проводятся необходимые первоочередные следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия и мотивов действий злоумышленника. Процессуальное руководство осуществляется отделом надзора за соблюдением законов при расследовании преступлений против жизни прокуратуры области.

Учитывая, что указанное событие приобрело общественный резонанс, состояние и ход следствия находится на личном контроле прокурора Луганской области.

Напомним, в Луганской области мужчина подорвал гранату в помещении филиала одного из банков, в результате чего он погиб на месте, а пять человек были травмированы.