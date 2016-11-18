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Вибух пролунав в парку у Полтаві

Вибух пролунав в парку у Полтаві

Київ • УНН

 • 7223 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Полтаві в парку біля монумента Слави пролунав вибух. Про це УНН повідомили у перс-службі поліції Полтавської області.

За даними поліції, в Інтернеті з'явилася інформація про пошкодження тротуарної плитки, шляхом вибуху біля Монумента Слави. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції Полтави і експерти вибухотехніки.

Під час огляду території парку, правоохоронці виявили місце пошкодження тротуарної плитки, діаметром близько 10 см. При огляді прилеглої території також було виявлено кільце і уламки, імовірно від гранати РГД. Вилучені предмети направлено на експертне дослідження. За фактом події вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 (хуліганство) ККУ.

Обставини події наразі з’ясовують слідчі.

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