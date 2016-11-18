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15 марта, 19:03 • 108694 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148616 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126778 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120084 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106703 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102356 просмотра

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Взрыв прогремел в парке в Полтаве

Взрыв прогремел в парке в Полтаве

Киев • УНН

 • 7215 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Полтаве в парке возле монумента Славы прогремел взрыв. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

По данным полиции, в Интернете появилась информация о повреждении тротуарной плитки, путем взрыва возле Монумента Славы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции Полтавы и эксперты взрывотехники.

Во время осмотра территории парка, правоохранители обнаружили место повреждения тротуарной плитки, диаметром около 10 см. При осмотре прилегающей территории также было обнаружено кольцо и обломки, предположительно от гранаты РГД. Изъятые предметы направлены на экспертное исследование. По факту происшествия решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 (хулиганство) УК.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняют следователи.

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