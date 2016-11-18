Взрыв прогремел в парке в Полтаве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Полтаве в парке возле монумента Славы прогремел взрыв. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.
По данным полиции, в Интернете появилась информация о повреждении тротуарной плитки, путем взрыва возле Монумента Славы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции Полтавы и эксперты взрывотехники.
Во время осмотра территории парка, правоохранители обнаружили место повреждения тротуарной плитки, диаметром около 10 см. При осмотре прилегающей территории также было обнаружено кольцо и обломки, предположительно от гранаты РГД. Изъятые предметы направлены на экспертное исследование. По факту происшествия решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 (хулиганство) УК.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняют следователи.