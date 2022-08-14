Вибух на пляжі в Затоці: двоє людей загинули

Цитата

«Двоє загиблих, один поранений. Працює слідчо-оперативна група», - повідомив Братчук.

Контекст

У Затоці стався підрив людей на мінно-вибуховому пристрої. Вибух стався на пляжі.



Влада нагадує, що діє заборона виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах.