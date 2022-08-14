Вибух на пляжі в Затоці: двоє людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. В наслідок підриву на міні в селищі Затока на Одещині загинуло двоє людей, повідомляє УНН з посиланням на речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
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«Двоє загиблих, один поранений. Працює слідчо-оперативна група», - повідомив Братчук.
Контекст
У Затоці стався підрив людей на мінно-вибуховому пристрої. Вибух стався на пляжі.
Влада нагадує, що діє заборона виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах.