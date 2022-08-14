Взрыв на пляже в Затоке: два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В результате подрыва на мини в поселке Затока в Одесской области погибли два человека, сообщает УНН со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
Цитата
«Двое погибших, один ранен. Работает следственно-оперативная группа», – сообщил Братчук.
Контекст
В Затоке произошел подрыв людей на минно-взрывном устройстве. Взрыв случился на пляже.
Власти напоминают, что действует запрет выходить на пляжи, побережье и купаться в море и водоемах.