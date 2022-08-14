У Затоці люди підірвалися на міні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. В селищі Затока, що на Одещині, люди підірвалися на міні. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає УНН.
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«Одещина, Білгород-Дністровський район, Затока. Пляж!!!
Попередньо підрив людей на мінно-вибуховому пристрої. Більш детальну та уточнену інформацію буде надано пізніше», - повідомив Братчук.
Він також нагадав, що діє заборона виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах.
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