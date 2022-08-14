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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 17705 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Затоке люди подорвались на мини

Киев • УНН

 • 188761 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В поселке Затока, что в Одесской области, люди подорвались на мине. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает УНН.

В Затоке люди подорвались на мини

Цитата

«Одесская область, Белгород-Днестровский район, Залив. Пляж!!!
Предварительно подрыв людей на минно-взрывном устройстве. Более подробная и уточненная информация будет предоставлена позже», - сообщил Братчук.

Он также напомнил, что действует запрет выходить на пляжи, побережье и купаться в море и водоемах.

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