Вибух "Молота": слідчий експеримент призначено на 11 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Слідчий експеримент для встановлення причин детонації міномету "Молот" буде проведено у середу 11.07.2018р. Про це повідомив Головний військовий прокурор Анатолій Матіос у Facebook, передає УНН.
"...слідчий експеремент у межах проведення військової, балістичної, вибухо-технічної, хімічної експертизи причин детонації міномету М120-15 "Молот" буде проведено у середу 11.07.2018р", - написав Матіос.
За його словами, основна причина - ухвала Рівненського суду про проведення вказаної експертизи фахівцями КНДІСЕ отримана слідством лише о 17.00 год. сьогодні 09.07.2018р.
"Причина проведення експертизи лише в середу 11.07.2918р. - експертам необхідно прибути на полігон, ознайомитися з наявними на цей час зібраними доказами та матеріалами кримінального провадження, а також визначитися щодо необхідної методики підриву/детонації двох наданих Міноборони екземплярів мінометів "Молот" з експериментом одинарного та подвійного заряджання, у стані із знятими та/або наявними запобіжниками, механізму дослідження хімічного складу стволів міномету, тощо", - пояснив Матіос.
Він також додав, що направив відповідний лист міністру оборони України, який надає повне сприяння та максимально допомагає розслідуванню.
"...для слідчого експерименту відібрані міномети "Молот" з тієї ж заводської партії, що і міномет, який вибухнув і спричинив загибель українських бійців", - уточнив Головний військовий прокурор.
Нагадаємо, 6 липня у ході військових навчань на Рівненському полігоні загинули троє бійців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді. Ще дев'ятеро бійців поранені.