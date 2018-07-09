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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 65835 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 10:25 • 136566 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Взрыв "Молота": следственный эксперимент назначен на 11 июля

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Следственный эксперимент по установлению причин детонации миномета "Молот" пройдет в среду 11.07.2018р. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook, передает УНН.

"... следственный эксперимент в рамках проведения военной, баллистической, взрывотехнической, химической экспертизы причин детонации миномета М120-15 "Молот" пройдет в среду 11.07.2018р", - написал Матиос.

По его словам, основная причина - решение Ровенского суда о проведении указанной экспертизы специалистами КНИИСЭ получена следствием лишь в 17.00. сегодня 09.07.2018р.

"Причина проведения экспертизы только в среду 11.07.2918р. - экспертам необходимо прибыть на полигон, ознакомиться с имеющимися в настоящее время собранными доказательствами и материалами уголовного производства, а также определиться с необходимой методикой подрыва/детонации двух предоставленных Минобороны экземпляров минометов "Молот" с экспериментом одинарного и двойного заряжания, в состоянии со снятыми и/или имеющимися предохранителями, механизма исследования химического состава стволов миномета и т.д.", - пояснил Матиос.

Он также добавил, что направил соответствующее письмо министру обороны Украины, который предоставляет полное содействие и максимально помогает расследованию.

"... для следственного эксперимента отобраны минометы "Молот" из той же заводской партии, что и миномет, который взорвался и стал причиной гибели украинских бойцов", - уточнил Главный военный прокурор.

Напомним, 6 июля в ходе военных учений на Ровенском полигоне погибли трое бойцов 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять бойцов ранены.

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