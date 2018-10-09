Вибухи на складах боєприпасів: за участю Гройсмана зібрали оперативний штаб

“Зараз розпочалось засідання штабу у населеному пункті Парафіївка під головуванням прем’єра, на якому також присутні перший заступник міністра внутрішніх справ Сергії Яровий, голова ДСНС України Микола Чечоткін та представники місцевої влади”, — повідомив В.Рябчук.

Крім того, він додав, що у Парафіївці розгорнуто евакуаційний пункт.

Пізніше В.Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook "усе, що буде зруйновано, ми відбудуємо".

"Провів засідання оперативного штабу. Усі служби працюють в посиленому режимі, готові оперативно допомагати людям. Уся техніка, у тому числі пожежний потяг та літаки, в готовності. Доручив ДСНС та місцевій владі бути постійно на контакті з людьми, організувати місця тривалого розміщення і бути готовими розпочати опалювальний сезон. Головне завдання - зберегти життя людей, усе, що буде зруйновано, ми відбудуємо", - повідомив Гройсман.

Нагадаємо, сьогодні, близько 3:30 ночі, сталася детонація на великих складах боєприпасів Збройних Сил України неподалік від сіл Дружба і Августівка під Ічнею в Чернігівській області.

Територія 6 арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.

Пізніше стало відомо, що у зв’язку з пожежею і вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області закрито повітряний простір у радіусі 30 км та призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Крім того, прокуратура почала розслідування вибухів на складі боєприпасів на Чернігівщині.