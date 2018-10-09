Взрывы на складах боеприпасов: при участии Гройсмана собрали оперативный штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В населенном пункте Парафиевка, Черниговская область, началось заседание оперативного штаба под председательством премьер-министра Украины Владимир Гройсман. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук.
"Сейчас началось заседание штаба в населенном пункте Парафиевка под председательством премьера, на котором также присутствуют первый заместитель министра внутренних дел Сергея Ярового, председатель ГоСЧС Украины Николай Чечеткин и представители местной власти", - сообщил В.Рябчук.
Кроме того, он добавил, что в Парафиевке развернут эвакуационный пункт.
Позже В.Гройсман написал на своей странице в Facebook "все, что будет разрушено, мы восстановим".
"Провел заседание оперативного штаба. Все службы работают в усиленном режиме, готовы оперативно помогать людям. Вся техника, в том числе пожарный поезд и самолеты, в готовности. Поручил ГоСЧС и местной власти быть постоянно на контакте с людьми, организовать места длительного размещения и быть готовыми начать отопительный сезон. Главная задача - сохранить жизнь людей, все, что будет разрушено, мы восстановим ", - сообщил Гройсман.
Напомним, сегодня, около 3:30 ночи, произошла детонация на больших складах боеприпасов Вооруженных Сил Украины неподалеку от сел Дружба и Августовка под Ичней в Черниговской области.
Территория 6 арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Позже стало известно, что в связи с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км и приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.
Кроме того, прокуратура начала расследование взрывов на складе боеприпасов на Черниговщине.