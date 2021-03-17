Вибори мера Харкова вирішили провести 31 жовтня: слово за Радою

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"Щойно комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування розглянув питання і одноголосно підтримав призначення і проведення виборів мера Харкова на осінь 2021 року", - зазначив заступник голови комітету, нардеп Олександр Качура у Telegram-каналі.

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Його колега по комітету, нардеп Віталій Безгін у Facebook уточнив, що "вибори голови Харківської громади відбудуться 31 жовтня 2021 року", вказавши, що саме таке рішення ухвалив комітет.

"Далі тільки затвердження в залі", - зазначив депутат.

Що було раніше

16 березня підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії цього комітету ВР підтримав призначення виборів мера Харкова на осінь 2021 року.

Перед цим, 3 березня, стало відомо, що до Верховної Ради надійшов повний пакет документів від Харківської міської ради, який необхідний для призначення виборів мера обласного центру. Зокрема, надійшло рішення Харківської міської ради про припинення повноважень мера Геннадія Кернеса у зв'язку з його смертю. Це рішення Харківська міська рада ухвалила 24 лютого.

У листі ще від 1 лютого комітет ВР закликав секретаря Харківської міськради надіслати до парламенту копію такого рішення. Без усіх необхідних документів ВР не могла розглянути питання про призначення позачергових виборів міського голови Харкова.

Так, ще раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в одному з інтерв'ю поскаржився на "чехарду з документами", через яку наприкінці січня Верховна Рада не змогла отримати свідоцтво про смерть міського голови Геннадія Кернеса і призначити вибори на найближчий час. Кирило Тимошенко зазначив, що позачергові вибори міського голови Харкова відбудуться восени 2021 року.

Зараз Харковом керує секретар міськради Ігор Терехов. Ці обов'язки він буде виконувати до виборів мера.

Додамо

Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року у віці 61 року у Німеччині.

Геннадій Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.

Кернес був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня 2020 року з результатом 60,34% голосів виборців.

9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Цей мерський термін був би третім для Кернеса.