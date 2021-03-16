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Підкомітет підтримав призначення виборів мера Харкова на осінь 2021 року

Підкомітет підтримав призначення виборів мера Харкова на осінь 2021 року

Київ • УНН

 • 16390 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Підкомітет Верховної Ради з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії підтримав призначення виборів мера Харкова на осінь 2021 року. Про це в своєму Telegram-каналі написав народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії підтримав призначення позачергових виборів мера Харкова на осінь 2021 року”, – написав нардеп.

Деталі

Питання буде винесено на розгляд парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на засіданні в середу, 17 березня.

Що було раніше

3 березня стало відомо, що до Верховної Ради надійшов повний пакет документів від Харківської міської ради, який необхідний для призначення виборів мера обласного центру.

Зокрема, надійшло рішення Харківської міської ради про припинення повноважень мера Геннадія Кернеса у зв'язку з його смертю. Це рішення Харківська міська рада ухвалила 24 лютого.

Перед цим, цей же комітет ВР у листі ще від 1 лютого закликав секретаря Харківської міськради надіслати до парламенту копію такого рішення. Без усіх необхідних документів ВР не могла розглянути питання про призначення позачергових виборів міського голови Харкова.

Так, ще раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в одному з інтерв'ю поскаржився на "чехарду з документами", через яку наприкінці січня Верховна Рада не змогла отримати свідоцтво про смерть міського голови Геннадія Кернеса і призначити вибори на найближчий час. Кирило Тимошенко зазначив, що позачергові вибори міського голови Харкова відбудуться восени 2021 року.

Зараз Харковом керує секретар міськради Ігор Терехов. Ці обов'язки він буде виконувати до виборів мера.

Що ще відомо

Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року у віці 61 року у Німеччині.

Геннадій Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.

Кернес був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня 2020 року з результатом 60,34% голосів виборців.

9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Цей мерський термін був би третім для Кернеса.

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