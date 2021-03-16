Подкомитет поддержал назначение выборов мэра Харькова на осень 2021 года

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"Сегодня подкомитет по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии поддержал назначение внеочередных выборов мэра Харькова на осень 2021 года", - написал нардеп.

Детали

Вопрос будет вынесен на рассмотрение парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на заседании в среду, 17 марта.

Что было раньше

3 марта стало известно, что в Верховную Раду поступил полный пакет документов от Харьковского городского совета, который необходим для назначения выборов мэра областного центра.

В частности, поступило решение Харьковского городского совета о прекращении полномочий мэра Геннадия Кернеса в связи с его смертью. Это решение Харьковский городской совет принял 24 февраля.

Перед этим, этот же комитет ВР в письме еще от 1 февраля призвал секретаря Харьковского горсовета направить в парламент копию такого решения. Без всех необходимых документов ВР не могла рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова.

Так, еще ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в одном из интервью пожаловался на "чехарду с документами", из-за которой в конце января Верховная Рада не смогла получить свидетельство о смерти городского головы Геннадия Кернеса и назначить выборы на ближайшее время. Кирилл Тимошенко отметил, что внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся осенью 2021 года.

Сейчас Харьковом руководит секретарь горсовета Игорь Терехов. Эти обязанности он будет выполнять до выборов мэра.

Что еще известно

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря 2020 года в возрасте 61 года в Германии.

Геннадий Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

Кернес был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября 2020 года с результатом 60,34% голосов избирателей.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Этот мэрский срок был бы третьим для Кернеса.