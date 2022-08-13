Весь керівний склад окупантів переміщається на інший берег Дніпра - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Весь керівний склад окупантів переміщається на інший берег річки Дніпро. Так, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, ймовірно, прокоментував вибухи в окупованому Мелітополі, інформує УНН.
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«Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро», – повідомив Кім.
Нагадаємо
В Мелітополі під час повітряної тривоги було чутно гучний вибух.
Попередньо у Мелітополі підірвали військову базу з окупантами. Вибухи у місті підтвердив і мер Іван Федоров.
Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місті приблизно о 15:40 пролунав вибух.