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Верховний Суд відклав розгляд касаційних скарг на вирок Януковичу до 12 квітня

Верховний Суд відклав розгляд касаційних скарг на вирок Януковичу до 12 квітня

Київ • УНН

 • 10813 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Верховний суд відклав на 12 квітня розгляд касаційних скарг адвокатів експрезидента України Віктора Януковича на вирок суду першої інстанції, яким його було засуджено до 13 років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВС.

Так, 15 березня 2021 року колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду розпочала розгляд кримінального провадження за касаційними скаргами захисників Януковича, який був засуджений до 13 років позбавлення волі за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни проти України.

Цитата:

"ККС ВС відклав розгляд кримінального провадження на 12 квітня у зв’язку з тим, що 12 березня від одного із захисників надійшло доповнення до касаційної скарги, із яким мають ознайомитися сторони провадження", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що як установили суди, навесні 2014 року Янукович звернувся з письмовою заявою до президента Російської Федерації з проханням використати Збройні сили РФ на території України, чим надав Російській Федерації та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Крім того, він сприяв представникам влади і службовим особам Збройних сил РФ у веденні агресивної війни проти України.

Доповнення

У 2019 році суд засудив експрезидент України Віктора Януковича до 13 років ув'язнення та зобов'язав його сплатити 98 561 грн, у якості стягнення за процесуальні витрати на судові експертизи.

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича.

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