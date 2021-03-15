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Верховный Суд отложил рассмотрение кассационных жалоб на приговор Януковичу до 12 апреля

Верховный Суд отложил рассмотрение кассационных жалоб на приговор Януковичу до 12 апреля

Киев  •  УНН

 • 10806 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Верховный суд отложил на 12 апреля рассмотрение кассационных жалоб адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича на приговор суда первой инстанции, которым он был осужден к 13 годам лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВС.

Так, 15 марта 2021 года коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда начала рассмотрение уголовного производства по кассационным жалобам защитников Януковича, который был приговорен к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины.

Цитата:

"ККС ВС отложила рассмотрение уголовного производства на 12 апреля в связи с тем, что 12 марта от одного из защитников поступило дополнение к кассационной жалобе, с которым должны ознакомиться стороны производства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что как установили суды, весной 2014 года Янукович обратился с письменным заявлением к президенту Российской Федерации с просьбой использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины, чем предоставил Российской Федерации и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Кроме того, он способствовал представителям власти и должностным лицам Вооруженных сил РФ в ведении агрессивной войны против Украины.

Дополнение

В 2019 году суд приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения и обязал его выплатить 98 561 грн, в качестве взыскания за процессуальные издержки на судебные экспертизы.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

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