Верховний суд США дозволив Трампу відмовляти в притулку мігрантам
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Верховний суд США схвалив плани адміністрації президента Дональда Трампа, які серйозно обмежують можливість мігрантів просити притулку, передає УНН з посиланням на BBC.
Так, згідно з рішенням суду, люди, які прибувають через третю країну, повинні попросити притулку до прибуття на кордон США.
Правові спори проти нового правила тривають, але наразі рішення суду означає, що його вже можуть застосовувати по всій країні.
План торкнеться десятків тисяч мігрантів з Центральної Америки, які подорожують на північ, часто пішки, через Мексику, пише видання.
Адміністрація Трампа оприлюднила нову політику надання притулку у липні, але вона майже відразу ж була заблокована від вступу в силу постановою суду нижчої інстанції в Сан-Франциско.
Як повідомляв УНН, у березні при незаконному переході мексикансько-американського кордону були затримані 92 тисячі мігрантів. У березні 2018 року кількість затриманих становила близько 38 тисяч.