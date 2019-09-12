Верховный суд США позволил Трампу отказывать в убежище мигрантам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Верховный суд США одобрил планы администрации президента Дональда Трампа, которые серьезно ограничивают возможность мигрантов просить убежища, передаёт УНН со ссылкой на BBC.
Так, согласно решению суда, люди, прибывающие через третью страну, должны попросить убежища до прибытия на границу США.
Правовые споры против нового правила продолжаются, но на данный момент решение суда означает, что его уже могут применять по всей стране.
План затронет десятки тысяч мигрантов из Центральной Америки, которые путешествуют на север, часто пешком, через Мексику, пишет издание.
Администрация Трампа обнародовала новую политику предоставления убежища в июле, но она почти сразу же была заблокирована от вступления в силу постановлением суда низшей инстанции в Сан-Франциско.
Как сообщал УНН, в марте при незаконном переходе мексикано-американской границы были задержаны 92 000 мигрантов. В марте 2018 года количество задержанных составило около 38 000.