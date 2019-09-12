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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109333 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120971 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112536 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118625 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 124317 просмотра

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5 марта, 17:33 • 150358 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150089 просмотра

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Верховный суд США позволил Трампу отказывать в убежище мигрантам

Верховный суд США позволил Трампу отказывать в убежище мигрантам

Киев  •  УНН

 • 10659 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Верховный суд США одобрил планы администрации президента Дональда Трампа, которые серьезно ограничивают возможность мигрантов просить убежища, передаёт УНН со ссылкой на BBC.

Так, согласно решению суда, люди, прибывающие через третью страну, должны попросить убежища до прибытия на границу США.

Правовые споры против нового правила продолжаются, но на данный момент решение суда означает, что его уже могут применять по всей стране.

План затронет десятки тысяч мигрантов из Центральной Америки, которые путешествуют на север, часто пешком, через Мексику, пишет издание.

Администрация Трампа обнародовала новую политику предоставления убежища в июле, но она почти сразу же была заблокирована от вступления в силу постановлением суда низшей инстанции в Сан-Франциско.

Как сообщал УНН, в марте при незаконном переходе мексикано-американской границы были задержаны 92 000 мигрантов. В марте 2018 года количество задержанных составило около 38 000.

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