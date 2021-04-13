Верховний суд переніс розгляд скарги Оксани Марченко щодо санкцій РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. 13 квітня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відклав розгляд справи за позовною заявою Оксани Марченко щодо оскарження санкцій проти неї на 24 травня. Про це йдеться на Facebook-сторінці Верховного Суду, пише УНН.
Деталі
13 квітня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд справи за позовною заявою Оксани Марченко, у якій оскаржено Указ Президента України від 19 лютого 2021 року № 64/2021 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.
Наступне судове засідання відбудеться 24 травня 2021 року о 14:00
Цитата
“Задовольнивши клопотання позивачки про залучення до участі у справі Ради національної безпеки і оборони України та Служби безпеки України як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, Верховний Суд відклав розгляд справи”, — йдеться у повідомленні ВС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Марченко та цивільна дружина Козака оскаржують санкції у Верховному Суді
Доповнення
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 2 лютого запровадив персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.
3 лютого Зеленський спочатку прокоментував введені ним санкції проти телеканалів “ZIK”, “NEWSONE” та “112”, заявивши, що Україна “рішуче підтримує свободу слова”, а застосовані обмеження — “важке рішення”.
А потім заявив, що для цього були “конкретні підстави”, але чомусь не назвав їх.