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Верховный суд перенес рассмотрение жалобы Оксаны Марченко о санкциях СНБО

Верховный суд перенес рассмотрение жалобы Оксаны Марченко о санкциях СНБО

Киев  •  УНН

 • 13650 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. 13 апреля 2021 Кассационный суд в составе Верховного Суда отложил рассмотрение дела по исковому заявлению Оксаны Марченко по обжалованию санкций против нее на 24 мая. Об этом говорится на Facebook-странице Верховного Суда, пишет УНН.

Детали

13 апреля 2021 Кассационный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела по исковому заявлению Оксаны Марченко, в которой обжаловано Указ Президента Украины от 19 февраля 2021 № 64/2021 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 „О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“.

Следующее судебное заседание состоится 24 мая 2021 в 14:00

Цитата

„Удовлетворив ходатайство истца о привлечении к участию в деле Совета национальной безопасности и обороны Украины и Службы безопасности Украины в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика, Верховный Суд отложил рассмотрение дела“, — говорится в сообщении ВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Марченко и гражданская жена Козака оспаривают санкции в Верховном суде

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко через финансирование терроризма.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга „Новости“, куда также входят телеканалы „ZIK“ и „NewsOne“, 112-канал. Под санкции попали: „Новые коммуникации“ — ZIK, „НОВОСТИ 24 ЧАСА“ — „ПАРТНЕР ТВ“, „ЛИДЕР ТВ“, „ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ“ 112-ТВ „,“ ТВ ВЫБОР „- 112 канал,“ НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ ”- основатель Тарас Козак, “Ариадна ТВ” — владелец Тарас Козак.

3 февраля Зеленский сначала прокомментировал введенные им санкции против телеканалов “ZIK”, “NEWSONE” и “112”, заявив, что Украина “решительно поддерживает свободу слова”, а применены ограничения — “трудное решение” .

А потом заявил, что для этого были “конкретные основания” , но почему-то не назвал их.

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