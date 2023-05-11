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Верховний суд Пакистану визнав арешт експрем'єра Хана незаконним і постановив його звільнити

Верховний суд Пакистану визнав арешт експрем'єра Хана незаконним і постановив його звільнити

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Верховний суд Пакистану визнав арешт колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана незаконним і наказав звільнити його з-під варти, повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Верховний суд, заслухавши клопотання колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана про помилування, різко розкритикував Національне бюро звітності за арешт колишнього прем'єр-міністра у приміщенні Верховного суду Ісламабаду, куди він прибув для участі у слуханні справи, пише NDTV.

"Арешт Імрана Хана вищим антикорупційним органом Пакистану є незаконним, і він має бути негайно звільнений", - заявив сьогодні Верховний суд країни на тлі бурхливих протестів прихильників колишнього прем'єр-міністра, проти якого висунуті звинувачення в корупції, пише NDTV.

Хан перебуває під вартою Національного бюро звітності. Наказ про доставку 70-річного Хана до Верховного суду було видано колегією у складі трьох суддів: головного судді Умара Ата Бандіала, судді Мухаммада Алі Мажара і судді Атара Міналли. Голова Верховного суду Бандіал заявив, що людина не може бути заарештована з приміщення суду без дозволу секретаря.

"Якщо людина здалася суду, то що означає її арешт?" - сказав голова суду, повідомляє індійське інформаційне агентство Press Trust.

Доповнення

Арешт Хана відбувся після багатомісячної політичної кризи і через кілька годин після того, як впливові пакістанські військові звинуватили колишнього прем'єр-міністра, відомого ще як міжнародного гравця в крикет, у замаху на вбивство політичного конкурента.

Офіційні особи партії Хана Техрік-і-Інсаф закликали прихильників вийти на вулиці після його арешту, але поліція попередила, що суворо дотримуватиметься наказу, який заборонятиме збори більше чотирьох осіб.

Деякі протестувальники зігнали свій гнів на військових, підпаливши резиденцію командира корпусу в Лахорі і взявши в облогу вхід до генерального штабу армії в гарнізонному місті Равалпінді.

Пакистанських політиків часто заарештовували та ув'язнювали з часу заснування країни в 1947 році, але мало хто з них кидав такий прямий виклик військовим, які здійснили щонайменше три перевороти і керували країною понад три десятиліття, зазначає Sky News.

Голова Верховного суду Пакистану звернувся до колишнього прем'єр-міністра з вимогою засудити заворушення, повідомляє телеканал Geo TV. Хан відповів, що не має "жодного уявлення" про те, що сталося в країні після його арешту, повідомляє ARY News в країні. А також повідомив суду, що його "викрали з Верховного суду Ісламабаду" і "били палицями".

Хану пред'явлено десятки звинувачень, які висунули проти нього після того, як його було повалено.

У жовтні він був позбавлений права обіймати державні посади за звинуваченням у неправильній вказівці відомостей про подарунки від іноземних високопоставлених осіб та доходи від їхнього передбачуваного продажу.

Наступного місяця він пережив обстріл своєї колони під час маршу протесту.

Сили безпеки вже кілька разів намагалися затримати його в резиденції в Лахорі, але були блоковані його прихильниками, що призвело до запеклих зіткнень.

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