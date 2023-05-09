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В Пакистані почалися протести проти арешту експрем'єра

В Пакистані почалися протести проти арешту експрем'єра

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У вівторок у Пакистані спалахнули протести проти арешту колишнього прем'єр-міністра країни Імрана Хана, пише УНН посилаючись на Dawn.

70-річного Хана було взято під варту воєнізованими рейнджерами Високого суду Ісламабада за причетність до справи про корупцію.

Деталі

Тисячі прихильників Хана вийшли на вулиці у столиці Ісламабаді, портовому місті Карачі, Лахорі, Пешаварі та інших містах на знак протесту проти його арешту.

В Ісламабаді сотні активістів пакистанського руху "Техрік-і-Інсаф" (PTI) заблокували головне Кашмірське шосе, що призвело до зупинки руху по обидва боки дороги.

Поліція заарештувала понад десяток активістів PTI, повідомила місцева телекомпанія Geo News.

У Лахорі, другому за величиною місті країни, протестувальники зібралися біля резиденції Хана у парку Заман та заблокували прилеглі дороги, підпаливши шини. Поліція застосувала водомети для розгону протестувальників.

У південному портовому місті Карачі прихильники PTI зібралися біля місцевого партійного офісу, розташованого на найжвавішій вулиці Шахра-і-Фейсал. Поліція також застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників, коли вони намагалися перекрити дорогу.

Група протестувальників закидала камінням та підпалила шини на Бернс-роуд, знаменитій вулиці міста з ресторанами, призупинивши рух та змусивши власників магазинів закрити жалюзі.

Як повідомляє Dawn News, у північно-західному місті Ланді-Котал, яке межує із сусіднім Афганістаном, протестувальники перекрили шосе між Пакистаном та Афганістаном у двох точках.

Тим часом, виступаючи на пресконференції в Ісламабаді, міністр внутрішніх справ країни Рана Санаулла попередила, що з протестувальниками розправляться "залізною рукою", якщо вони візьмуть закон у свої руки.

Додамо

Хан та його дружина звинувачуються в отриманні хабарів за 500 акрів землі в обмін на передачу 190 мільйонів фунтів стерлінгів (239 мільйонів доларів).

Минулого року Хан втратив вотум довіри у парламенті, після чого пішов з посади прем'єр-міністра.

Хан пережив замах на нього у листопаді минулого року. Він також був номінований за багатьма справами про корупцію, які, на думку його прихильників, мають політичне підґрунтя.

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