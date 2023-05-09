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Експрем'єра Пакистану Хана заарештовано за звинуваченням у корупції

Експрем'єра Пакистану Хана заарештовано за звинуваченням у корупції

Київ • УНН

 • 932134 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Колишнього прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана було заарештовано у вівторок, що може ще більше посилити політичні заворушення в країні. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.

Цитата

"Імран Хан заарештований, а наші робітники зазнають тортур", - заявив близький помічник Хана і колишній міністр інформації Фавад Чаудрі.

Він був заарештований у приміщенні Високого суду Ісламабаду (IHC), куди мав з'явитися у зв'язку із заявою про звільнення під заставу.

"Хан був заарештований за одним із численних звинувачень у корупції, висунутих проти нього", - повідомив співробітник служби безпеки.

Деталі

Офіційні особи партії Хана Пакистан Техрік-і-Інсаф (PTI) закликали прихильників вийти на вулиці після його арешту, але поліція попередила, що суворо дотримуватиметься наказу, який заборонятиме збори більше чотирьох осіб.

Повідомляється, що прихильники PTI збираються та блокують дороги у містах по всій країні, включаючи столицю Ісламабад, Лахор та Пешавар.

За повідомленням Reuters, протестувальники у портовому місті Карачі заблокували головну дорогу, а в Ісламабаді поліція відкрила вогонь із водометів, щоб розігнати прихильників PTI.

Справа стосується звинувачень у виділенні землі у так званому фонді "Аль-Кадір", яким володіють Хан та його дружина, повідомляє газета Dawn.

Доповнення

Хану пред'явлено десятки звинувачень, які висунули проти нього після того, як його було повалено.

У жовтні він був позбавлений права обіймати державні посади за звинуваченням у неправильній вказівці відомостей про подарунки від іноземних високопоставлених осіб та доходи від їхнього передбачуваного продажу.

Наступного місяця він пережив обстріл своєї колони під час маршу протесту.

Сили безпеки вже кілька разів намагалися затримати його в резиденції в Лахорі, але були блоковані його прихильниками, що призвело до запеклих зіткнень.

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