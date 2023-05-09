Экс-премьер Пакистана Хан арестован по обвинению в коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был арестован во вторник, что может еще больше усилить политические беспорядки в стране. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.
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"Имран Хан арестован, а наши рабочие подвергаются пыткам", - заявил близкий помощник Хана и бывший министр информации Фавад Чаудри.
Он был арестован в помещении Высокого суда Исламабада (IHC), куда должен был явиться в связи с заявлением об освобождении под залог.
"Хан был арестован по одному из многочисленных обвинений в коррупции, выдвинутых против него", - сообщил сотрудник службы безопасности.
Детали
Официальные лица партии Хана Пакистан Техрик-и-Инсаф (PTI) призвали сторонников выйти на улицы после его ареста, но полиция предупредила, что будет строго придерживаться приказа, запрещающего собрания более четырёх человек.
Сообщается, что сторонники PTI собираются и блокируют дороги в городах по всей стране, включая столицу Исламабад, Лахор и Пешавар.
По сообщению Reuters, протестующие в портовом городе Карачи заблокировали главную дорогу, а в Исламабаде полиция открыла огонь из водометов, чтобы разогнать сторонников PTI.
Дело касается обвинений в выделении земли в так называемом фонде "Аль-Кадир", которым владеют Хан и его жена, сообщает газета Dawn.
Дополнение
Хану предъявлены десятки обвинений, которые выдвинули против него после того, как он был свергнут.
В октябре он был лишен права занимать государственные должности по обвинению в неправильном указании сведений о подарках от иностранных высокопоставленных лиц и доходах от их предполагаемой продажи.
В следующем месяце он пережил обстрел своей колонны во время марша протеста.
Силы безопасности уже несколько раз пытались задержать его в резиденции в Лахоре, но были блокированы его сторонниками, что привело к ожесточенным столкновениям.