В Пакистане начались протесты против ареста экс-премьера

ukru
13 марта, 19:26 • 74111 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 116035 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 112207 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 111820 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104340 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100256 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111658 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131994 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 174866 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 205824 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 39667 просмотра
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 35947 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 47057 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 32366 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 75917 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 174866 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 205824 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 147077 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 153521 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 189959 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 75578 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105277 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122110 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 157678 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164433 просмотра
Актуальное
В Пакистане начались протесты против ареста экс-премьера

В Пакистане начались протесты против ареста экс-премьера

Киев • УНН

 • 950743 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Во вторник в Пакистане вспыхнули протесты против ареста бывшего премьер-министра страны Имрана Хана, пишет УНН ссылаясь на Dawn.

70-летний Хан был взят под стражу военизированными рейнджерами Высокого суда Исламабада за причастность к делу о коррупции.

Детали

Тысячи сторонников Хана вышли на улицы в столице Исламабаде, портовом городе Карачи, Лахоре, Пешаваре и других городах в знак протеста против его ареста.

В Исламабаде сотни активистов пакистанского движения "Техрик-и-Инсаф" (PTI) заблокировали главное Кашмирское шоссе, что привело к остановке движения по обеим сторонам дороги.

Полиция арестовала более десятка активистов PTI, сообщила местная телекомпания Geo News.

В Лахоре, втором по величине городе страны, протестующие собрались возле резиденции Хана в парке Заман и заблокировали прилегающие дороги, подожгли шины. Полиция применила водометы для разгона протестующих.

В южном портовом городе Карачи сторонники PTI собрались возле местного партийного офиса, расположенного на самой оживлённой улице Шахра-и-Фейсал. Полиция также применила слезоточивый газ для разгона протестующих, когда они пытались перекрыть дорогу.

Группа протестующих забросала камнями и подожгла шины на Бернс-роуд, знаменитой улице города с ресторанами, приостановив движение и заставив владельцев магазинов закрыть жалюзи.

Как сообщает Dawn News, в северо-западном городе Ланди-Котал, который граничит с соседним Афганистаном, протестующие перекрыли шоссе между Пакистаном и Афганистаном в двух точках.

Тем временем, выступая на пресс-конференции в Исламабаде, министр внутренних дел страны Рана Санаулла предупредила, что с протестующими расправятся "железной рукой", если они возьмут закон в свои руки.

Добавим

Хан и его жена обвиняются в получении взяток за 500 акров земли в обмен на передачу 190 миллионов фунтов стерлингов (239 миллионов долларов).

В прошлом году Хан потерял вотум доверия в парламенте, после чего ушел с поста премьер-министра.

Хан пережил покушение на него в ноябре прошлого года. Он также был номинирован по многим делам о коррупции, которые, по мнению его сторонников, имеют политическую подоплеку.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы