В Пакистане начались протесты против ареста экс-премьера
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Во вторник в Пакистане вспыхнули протесты против ареста бывшего премьер-министра страны Имрана Хана, пишет УНН ссылаясь на Dawn.
70-летний Хан был взят под стражу военизированными рейнджерами Высокого суда Исламабада за причастность к делу о коррупции.
Детали
Тысячи сторонников Хана вышли на улицы в столице Исламабаде, портовом городе Карачи, Лахоре, Пешаваре и других городах в знак протеста против его ареста.
В Исламабаде сотни активистов пакистанского движения "Техрик-и-Инсаф" (PTI) заблокировали главное Кашмирское шоссе, что привело к остановке движения по обеим сторонам дороги.
Полиция арестовала более десятка активистов PTI, сообщила местная телекомпания Geo News.
В Лахоре, втором по величине городе страны, протестующие собрались возле резиденции Хана в парке Заман и заблокировали прилегающие дороги, подожгли шины. Полиция применила водометы для разгона протестующих.
В южном портовом городе Карачи сторонники PTI собрались возле местного партийного офиса, расположенного на самой оживлённой улице Шахра-и-Фейсал. Полиция также применила слезоточивый газ для разгона протестующих, когда они пытались перекрыть дорогу.
Группа протестующих забросала камнями и подожгла шины на Бернс-роуд, знаменитой улице города с ресторанами, приостановив движение и заставив владельцев магазинов закрыть жалюзи.
Как сообщает Dawn News, в северо-западном городе Ланди-Котал, который граничит с соседним Афганистаном, протестующие перекрыли шоссе между Пакистаном и Афганистаном в двух точках.
Тем временем, выступая на пресс-конференции в Исламабаде, министр внутренних дел страны Рана Санаулла предупредила, что с протестующими расправятся "железной рукой", если они возьмут закон в свои руки.
Добавим
Хан и его жена обвиняются в получении взяток за 500 акров земли в обмен на передачу 190 миллионов фунтов стерлингов (239 миллионов долларов).
В прошлом году Хан потерял вотум доверия в парламенте, после чего ушел с поста премьер-министра.
Хан пережил покушение на него в ноябре прошлого года. Он также был номинирован по многим делам о коррупции, которые, по мнению его сторонников, имеют политическую подоплеку.