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Верховный суд Пакистана признал арест экс-премьера Хана незаконным и постановил его освободить

Верховный суд Пакистана признал арест экс-премьера Хана незаконным и постановил его освободить

Киев • УНН

 • 930531 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Верховный суд Пакистана признал арест бывшего премьер-министра Имрана Хана незаконным и приказал освободить его из-под стражи, сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Верховный суд, заслушав ходатайство бывшего премьер-министра Имрана Хана о помиловании, резко раскритиковал Национальное бюро отчетности за арест бывшего премьер-министра в помещении Верховного суда Исламабада, куда он прибыл для участия в слушании дела, пишет NDTV.

"Арест Имрана Хана высшим антикоррупционным органом Пакистана является незаконным, и он должен быть немедленно освобожден", - заявил сегодня Верховный суд страны на фоне бурных протестов сторонников бывшего премьер-министра, против которого выдвинуты обвинения в коррупции, пишет NDTV.

Хан находится под стражей Национального бюро отчетности. Приказ о доставке 70-летнего Хана в Верховный суд был издан коллегией в составе трех судей: главного судьи Умара Ата Бандиала, судьи Мухаммада Али Мажара и судьи Атара Миналлы. Председатель Верховного суда Бандиал заявил, что человек не может быть арестован из помещения суда без разрешения секретаря.

"Если человек сдался суду, то что означает его арест?", - сказал председатель суда, сообщает индийское информационное агентство Press Trust.

Дополнение

Арест Хана произошёл после многомесячного политического кризиса и через несколько часов после того, как влиятельные пакистанские военные обвинили бывшего премьер-министра, известного ещё как международного игрока в крикет, в покушении на убийство политического конкурента.

Официальные лица партии Хана Техрик-и-Инсаф призвали сторонников выйти на улицы после его ареста, но полиция предупредила, что будет строго соблюдать приказ, запрещающий собрания более четырех человек.

Некоторые протестующие выместили свой гнев на военных, подожгли резиденцию командира корпуса в Лахоре и осадили вход в генеральный штаб армии в гарнизонном городе Равалпинди.

Пакистанских политиков часто арестовывали и заключали в тюрьму со времени основания страны в 1947 году, но мало кто из них бросал такой прямой вызов военным, которые совершили по меньшей мере три переворота и руководили страной более трех десятилетий, отмечает Sky News.

Председатель Верховного суда Пакистана обратился к бывшему премьер-министру с требованием осудить беспорядки, сообщает телеканал Geo TV. Хан ответил, что не имеет "никакого представления" о том, что произошло в стране после его ареста, сообщает ARY News в стране. А также сообщил суду, что его "похитили из Верховного суда Исламабада" и "избивали палками".

Хану предъявлены десятки обвинений, которые были выдвинуты против него после того, как он был свергнут.

В октябре он был лишен права занимать государственные должности по обвинению в неправильном указании сведений о подарках от иностранных высокопоставленных лиц и доходах от их предполагаемой продажи.

В следующем месяце он пережил обстрел своей колонны во время марша протеста.

Силы безопасности уже несколько раз пытались задержать его в резиденции в Лахоре, но были блокированы его сторонниками, что привело к ожесточенным столкновениям.

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