Верховній Раді запропонували ліквідувати "Укроборонпром"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Група народних депутатів України зареєструвала у Верховній Раді законопроект, яким пропонує ліквідувати Державний концерн "Укроборонпром" та визначити повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечуватиме формування та реалізацію державної військово-промислової політики. Проект закону оприлюднено на сайті парламенту, передає УНН.
Авторами законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження принципів прозорості та публічності у сфері формування та реалізації державної військово-промислової політики" є нардепи Сергій Пашинський, Іван Вінник, Тетяна Чорновол, Вадим Кривенко, Андрій Левус, Андрій Тетерук, Юрій Береза та Іван Вінник.
"Метою проекту закону є вдосконалення механізму управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, підвищення економії та ефективності використання бюджетних коштів внаслідок забезпечення прозорості й відкритості проведення процедур закупівель для потреб оборони", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.
Головною причиною для створення законопроекту парламентарії називають неефективність державного підприємства.
"З метою підвищення ефективності управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі законопроектом запропоновано внести зміни до Закону України "Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" в частині ліквідації Державного концерну "Укроборонпром" та підпорядкування підприємств - учасників Концерну - центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, формування якого передбачено ст. 23 Закону України "Про національну безпеку України", - зазначили депутати.
У документі йдеться, що в умовах проведення операції Об’єднаних сил, ведення збройної агресії з боку Російської Федерації, загрозу національній безпеці й обороноздатності може становити проведення приватизації цілісних майнових комплексів державних підприємств оборонно-промислового комплексу, які забезпечують виготовлення та ремонт видів зброї, військової та спеціальної техніки, що перебуває на озброєнні Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення.
На даний момент законопроект до порядку денного не внесений.
Нагадаємо, у справах щодо корупції навколо структур "Укроборонпрому" засуджені 77 осіб.
Як повідомляв УНН, після оприлюднення журналістського розслідування в Україні розгорівся сканадал щодо корупції в оборонній сфері. На фоні цього було звільнено першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування. Згодом НАБУ провело обшуки у Гладковських та інших фігурантах "оборонної" справи.