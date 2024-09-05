Верховна Рада звільнила Віталія Коваля з посади голови ФДМУ
Київ • УНН
Парламент підтримав відставку Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. За це рішення проголосував 261 народний депутат після того, як Коваль подав заяву про звільнення.
Верховна Рада звільнила голову Фонду державного майна України Віталія Коваля, який напередодні подав відповідну заяву, передає кореспондент УНН.
Деталі
Відставку Віталія Коваля з посади голови ФДМУ підтримав 261 нардеп.
Доповнення
Віталія Коваля було призначено головою ФДМУ у листопаді минулого року. Тоді Фонддержмайна майже два місяці був без очільника, адже попередній керівник Рустем Умєров у вересні того ж року був призначений міністром оборони України.
До потрапляння в політику Коваль був банкіром та бізнесменом. Працював у кредитному департаменті "Укргазбанку" та був співзасновником або очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях.
У 2019 році Президент України Володимир Зеленський призначив його головою Рівненської ОДА.
У 2020 році Коваль балотувався на посаду міського голови Рівного від партії "Слуга народу", але програв вибори кандидатові від політичної партії "Європейська солідарність" Олександру Третьяку.
З 24 лютого 2022 року до 21 листопада 2023 - керівник Рівненської обласної військової адміністрації.
Нагадаємо
3 вересня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження заяв про відставку трьох міністрів та голови ФДМУ Віталія Коваля.
Верховна Рада не змогла вчора звільнити голову Віталія Коваля, який напередодні подав відповідну заяву.