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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Верховная Рада уволила Виталия Коваля с должности главы ФГИУ

Верховная Рада уволила Виталия Коваля с должности главы ФГИУ

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 10:24  •  3906 просмотра

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Парламент поддержал отставку Виталия Коваля с должности председателя Фонда государственного имущества Украины. За это решение проголосовал 261 народный депутат после того, как Коваль подал заявление об увольнении.

Верховная Рада уволила главу Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля, который накануне подал соответствующее заявление, передает корреспондент УНН.

Детали

Отставку Виталия Коваля с должности главы ФГИУ поддержал 261 нардеп.

Дополнение

Виталий Коваль был назначен председателем ФГИУ в ноябре прошлого года. Тогда Фондгосимущества почти два месяца был без руководителя, ведь предыдущий руководитель Рустем Умеров в сентябре того же года был назначен министром обороны Украины.

До попадания в политику Коваль был банкиром и бизнесменом. Работал в кредитном департаменте "Укргазбанка" и был соучредителем или возглавлял предприятия в аграрной, транспортной и строительной отраслях.

В 2019 году Президент Украины Владимир Зеленский назначил его председателем Ровенской ОГА.

В 2020 году Коваль баллотировался на должность городского головы Ровно от партии "Слуга народа", но проиграл выборы кандидату от политической партии "Европейская солидарность" Александру Третьяку.

С 24 февраля 2022 года до 21 ноября 2023 - руководитель Ровенской областной военной администрации.

Напомним

3 сентября председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении заявлений об отставке трех министров и главы ФГИУ Виталия Коваля.

Верховная Рада не смогла вчера уволить главу Виталия Коваля, который накануне подал соответствующее заявление.

Ирина Колесник

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