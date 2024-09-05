Верховная Рада уволила Виталия Коваля с должности главы ФГИУ

Верховная Рада уволила главу Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля, который накануне подал соответствующее заявление, передает корреспондент УНН.

Детали

Отставку Виталия Коваля с должности главы ФГИУ поддержал 261 нардеп.

Дополнение

Виталий Коваль был назначен председателем ФГИУ в ноябре прошлого года. Тогда Фондгосимущества почти два месяца был без руководителя, ведь предыдущий руководитель Рустем Умеров в сентябре того же года был назначен министром обороны Украины.

До попадания в политику Коваль был банкиром и бизнесменом. Работал в кредитном департаменте "Укргазбанка" и был соучредителем или возглавлял предприятия в аграрной, транспортной и строительной отраслях.

В 2019 году Президент Украины Владимир Зеленский назначил его председателем Ровенской ОГА.

В 2020 году Коваль баллотировался на должность городского головы Ровно от партии "Слуга народа", но проиграл выборы кандидату от политической партии "Европейская солидарность" Александру Третьяку.

С 24 февраля 2022 года до 21 ноября 2023 - руководитель Ровенской областной военной администрации.

Напомним

3 сентября председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении заявлений об отставке трех министров и главы ФГИУ Виталия Коваля.

Верховная Рада не смогла вчера уволить главу Виталия Коваля, который накануне подал соответствующее заявление.