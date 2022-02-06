Верещук закликала керівництво Міносвіти зайнятись реалізацією державної політики щодо молоді з ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Україна має стимулювати молодь з ТОТ переїжджати вчитись та працювати на контрольовану територію України, бо це є частиною державної політики. Про це на своїй сторінці в Facebook написала віце-прем’єр-міністр — міністр реінтеграції Ірина Верещук.
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"Один з таких стимулів – це атестація (для визнання кваліфікацій та результатів навчання). Спрощення атестації полегшує працевлаштування молоді з ТОТ на підконтрольній території.
У жодному разі не йдеться про визнання освітніх або інших документів окупаційної влади на ТОТ (як намагаються маніпулювати деякі розумники). Йдеться про вдосконалення порядку атестації.
Однак, виявляється, що керівництво Міносвіти проти полегшення атестації, бо це знизить доходи та вплив деяких освітніх закладів та їх керівників.
Але, треба відчувати різницю між державними інтересами та відомчими інтересами освітніх чиновників.
Отже, закликаю керівництво Міносвіти зайнятись реалізацією державної політики, а не лобіюванням вузьких та дрібних питань.
Ще один момент хочу пояснити керівництву МОН:
Крим та ОРДЛО однаково окуповані Росією. Тому молодь з Криму та молодь з Донбасу має мати однакові можливості. Деякі керівники в МОН чомусь подумали, що окупація частини Донбасу є якоюсь іншою ніж окупація Криму, і тому молодь з Донбасу заслуговує на менше освітніх можливостей, ніж молодь з Криму. Ні, немає різниці між окупацією Криму та окупацією Донбасу, а молоді люди з Криму та з Донбасу мають мати рівні шанси на освіту та працевлаштування на території України", - наголосила Ірина Верещук.
Додамо
Раніше Ірина Верещук запропонувала удвічі підвищити стипендії студентам з ТОТ.
За її словами, реінтеграція молоді з тимчасово окупованої території - один з головних пріоритетів Мінреінтеграції.