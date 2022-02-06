Верещук закликала керівництво Міносвіти зайнятись реалізацією державної політики щодо молоді з ТОТ

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 64174 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 113249 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 118286 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 145785 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 151469 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 125577 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 140436 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 169121 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180458 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216019 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
95 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 240990 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 326254 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 92731 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 70061 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 93951 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 326254 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 240990 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 318934 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 436031 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 685727 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 30949 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 93951 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 107292 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 144086 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 168492 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Верещук закликала керівництво Міносвіти зайнятись реалізацією державної політики щодо молоді з ТОТ

Верещук закликала керівництво Міносвіти зайнятись реалізацією державної політики щодо молоді з ТОТ

Київ • УНН

 • 16996 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Україна має стимулювати молодь з ТОТ переїжджати вчитись та працювати на контрольовану територію України, бо це є частиною державної політики. Про це на своїй сторінці в Facebook написала віце-прем’єр-міністр — міністр реінтеграції Ірина Верещук.

Цитата

"Один з таких стимулів – це атестація (для визнання кваліфікацій та результатів навчання). Спрощення атестації полегшує працевлаштування молоді з ТОТ на підконтрольній території.

У жодному разі не йдеться про визнання освітніх або інших документів окупаційної влади на ТОТ (як намагаються маніпулювати деякі розумники). Йдеться про вдосконалення порядку атестації.

Однак, виявляється, що керівництво Міносвіти проти полегшення атестації, бо це знизить доходи та вплив деяких освітніх закладів та їх керівників.

Але, треба відчувати різницю між державними інтересами та відомчими інтересами освітніх чиновників.

Отже, закликаю керівництво Міносвіти зайнятись реалізацією державної політики, а не лобіюванням вузьких та дрібних питань.

Ще один момент хочу пояснити керівництву МОН:

Крим та ОРДЛО однаково окуповані Росією. Тому молодь з Криму та молодь з Донбасу має мати однакові можливості. Деякі керівники в МОН чомусь подумали, що окупація частини Донбасу є якоюсь іншою ніж окупація Криму, і тому молодь з Донбасу заслуговує на менше освітніх можливостей, ніж молодь з Криму. Ні, немає різниці між окупацією Криму та окупацією Донбасу, а молоді люди з Криму та з Донбасу мають мати рівні шанси на освіту та працевлаштування на території України", - наголосила Ірина Верещук.

Додамо

Раніше Ірина Верещук запропонувала удвічі підвищити стипендії студентам з ТОТ.

За її словами, реінтеграція молоді з тимчасово окупованої території - один з головних пріоритетів Мінреінтеграції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,880.90
Золото
$3,162.80
Tesla
$264.64
Brent
$74.53
S&P 500
$5,642.24
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,875.74