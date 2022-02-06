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Верещук призвала руководство Минобразования заняться реализацией государственной политики в отношении молодежи с ТОТ

Верещук призвала руководство Минобразования заняться реализацией государственной политики в отношении молодежи с ТОТ

Киев • УНН

 • 16985 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украина должна стимулировать молодежь из ТОТ переезжать учиться и работать на контролируемую территорию Украины, потому что это является частью государственной политики. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук.

Цитата

"Один из таких стимулов - это аттестация (для признания квалификаций и результатов обучения). Упрощение аттестации облегчает трудоустройство молодежи с ТОТ на подконтрольной территории.

Ни в коем случае речь не идет о признании образовательных или иных документов оккупационной власти с ТОТ (как пытаются манипулировать некоторые умники). Речь идет о совершенствовании порядка аттестации.

Однако, оказывается, что руководство Минобразования против облегчения аттестации, ибо это снизит доходы и влияние некоторых образовательных учреждений и их руководителей.

Но, надо чувствовать разницу между государственными интересами и ведомственными интересами образовательных чиновников.

Итак, призываю руководство Минобразования заняться реализацией государственной политики, а не лоббированием узких и мелких вопросов.

Еще один момент хочу объяснить руководству МОН:

Крым и ОРДЛО одинаково оккупированы Россией. Поэтому молодежь из Крыма и молодежь из Донбасса должна иметь одинаковые возможности. Некоторые руководители в МОН почему-то подумали, что оккупация части Донбасса является какой-то другой чем оккупация Крыма, и поэтому молодежь из Донбасса заслуживает меньше образовательных возможностей, чем молодежь из Крыма. Нет, нет разницы между оккупацией Крыма и оккупацией Донбасса, а молодые люди из Крыма и с Донбасса должны иметь равные шансы на образование и трудоустройство на территории Украины", - подчеркнула Ирина Верещук.

Добавим

Ранее Ирина Верещук предложила вдвое повысить стипендии студентам ТОТ.

По ее словам, реинтеграция молодежи с временно оккупированной территории - один из главных приоритетов Минреинтеграции.

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