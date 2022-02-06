Верещук призвала руководство Минобразования заняться реализацией государственной политики в отношении молодежи с ТОТ

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украина должна стимулировать молодежь из ТОТ переезжать учиться и работать на контролируемую территорию Украины, потому что это является частью государственной политики. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук.