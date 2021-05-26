Верещук: санкції РНБО потрібні для протидії проросійському тиску

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"Президент взяв на себе цю відповідальність. Він підписує укази, які вводять в дію рішення РНБО, бо він розуміє і усвідомлює усю глибину викликів, які зараз перед нами стоять. І я дуже сподіваюся, що досвід і інституційна спроможність держави опиратися проросійському тискові все-таки переможуть", - сказала вона.

Втім, подекуди державі таки не вистачає досвідченості, визнає Верещук.

"Я бачу, як відбуваються засідання, коли наші прокурори програють адвокатам Медведчука. Я буду про це говорити, бо я не соромлюся цього. Ми бачимо, що нам не вистачає кваліфікованості і досвідченості. Але ми боремося, не стоїмо на місці і я вважаю, що народ це бачить і оцінює", - додала нардеп.

Що було раніше

Верещук прокоментувала два невідкладні законопроекти Президента Зеленського.



