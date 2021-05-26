Верещук: санкции СНБО нужны для противодействия пророссийскому давлению
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский решительно противодействует пророссийскому давлению, применяя санкции СНБО. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.
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"Президент взял на себя эту ответственность. Он подписывает указы, которые вводят в действие решение СНБО, потому что он понимает и осознает всю глубину вызовов, которые сейчас перед нами стоят. И я очень надеюсь, что опыт и институциональная способность государства противостоять пророссийскому давлению все-таки победят", - сказала она.
Впрочем, иногда государству таки не хватает опытности, признает Верещук.
"Я вижу, как проходят заседания, когда наши прокуроры проигрывают адвокатам Медведчука. Я буду об этом говорить, потому что я не стыжусь этого. Мы видим, что нам не хватает квалифицированности и опытности. Но мы боремся, не стоим на месте и я считаю, что народ это видит и оценивает", - добавила нардеп.
Что было раньше
Верещук прокомментировала два неотложных законопроекта Президента Зеленского.