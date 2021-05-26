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Верещук прокоментувала два невідкладні законопроекти Президента Зеленського

Київ • УНН

 • 17085 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Народний депутат від фракції “Слуга народу” та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Ірина Верещук в ефірі одного із телеканалів прокоментувала два невідкладних законопроекти, які вніс Президент на розгляд Верховної Ради. Перший стосується основ національного спротиву, другий - збільшення чисельності Збройних сил України, передає УНН.

Верещук прокоментувала два невідкладні законопроекти Президента Зеленського

Цитата

“Як я розумію, це дещо модифікований, доопрацьований, ширше поданий закон про територіальну оборону. Я не бачила „тіла“, я не бачила, що на сьогодні пропонує Президент, дуже хотіла б побачити й ознайомитися, бо ми будемо профільним комітетом, який буде розглядати”, — прокоментувала вона законопроект Президента про основи національного спротиву.

Другий законопроект стосується збільшення штатної чисельності Збройних сил України з 250 тисячі осіб до 270 тисяч, каже Верещук.

“Я так розумію, що очевидно є потреба, у зв’язку з агресивною політикою Кремля в останні місяці і звичайно я підтримую такий законопроект, я думаю, він знайде 226 голосів, з цим проблем не буде”, — резюмувала нардеп.

Доповнення

Раніше Верещук заявила, що обороноздатність країни напряму залежить від забезпечення військовослужбовців житлом.

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