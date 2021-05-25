Верещук закликала надати військовослужбовцям житло

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"Житло – це фактично єдиний економічний інструмент для залучення якісних кадрів до сектору оборони та безпеки. Саме система забезпечення військових житлом дасть нам критичну масу якісних молодих офіцерів. А це напряму підвищує обороноздатність", - пише Верещук.

Цим питанням опікується серед інших комітет ВР з питань нацбезпеки та оборони, продовжила нардеп, констатуючи, що нинішня система забезпечення житлом військослужбовців працює неналежно.

"Не буду перелічувати всі проблеми, але не можна залишати все, як є. Зрозуміло, що не все одразу. Але якщо кожен день робити маленькі кроки, то будуть зміни. Підкреслюю: військове житло – важливий фактор обороноздатності країни", - додала Верещук.

Вона порекомендувала Міноборони скористатися досвідом МВС: оцифрувати квартирну чергу і почати працювати з іпотекою.

"Міноборони треба поступово відходити від участі в будівництві житла з притаманними корупцією, шахрайством, недобудовами, довгобудами – це шлях в нікуди. Треба освоювати сучасні та цивілізовані інструменти: сертифікати на придбання житла та військову іпотеку. Все це абсолютно реально. Треба дуже хотіти й кожен день потроху робити", - резюмувала вона.

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