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Верещук призвала предоставить военнослужащим жилье

Киев • УНН

 • 19483 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук заявила, что обороноспособность страны напрямую зависит от обеспечения военнослужащих жильем, сообщает УНН.

Верещук призвала предоставить военнослужащим жилье

Цитата:

"Жилье - это фактически единственный экономический инструмент для привлечения качественных кадров в сектор обороны и безопасности. Именно система обеспечения военных жильем даст нам критическую массу качественных молодых офицеров. А это напрямую повышает обороноспособность", - пишет Верещук.

Этим вопросом занимается среди прочих комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, продолжила нардеп, констатируя, что нынешняя система обеспечения жильем военнослужащих работает ненадлежащим образом.

"Не буду перечислять все проблемы, но нельзя оставлять все, как есть. Понятно, что не все сразу. Но если каждый день делать маленькие шаги, то будут изменения. Подчеркиваю: военное жилье - важный фактор обороноспособности страны", - добавила Верещук.

Она порекомендовала Минобороны воспользоваться опытом МВД: оцифровать квартирную очередь и начать работать с ипотекой.

"Минобороны надо постепенно отходить от участия в строительстве жилья с присущими коррупцией, мошенничеством, недостроями, долгостроями - это путь в никуда. Надо осваивать современные и цивилизованные инструменты: сертификаты на приобретение жилья и военную ипотеку. Все это абсолютно реально. Надо очень хотеть и каждый день понемногу делать", - резюмировала она.

Ранее

Верещук рассказала, чего не хватает украинской армии.

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