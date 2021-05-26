Верещук прокомментировала два неотложных законопроекта Президента Зеленского

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“Как я понимаю, это несколько модифицированный, доработанный, шире представленный закон о территориальной обороне. Я не видела „тела“, я не видела, что на сегодня предлагает Президент, очень хотела бы увидеть и ознакомиться, потому что мы будем профильным комитетом, который будет рассматривать”, - прокомментировала она законопроект Президента об основах национального сопротивления.

Второй законопроект касается увеличения штатной численности Вооруженных сил Украины с 250 тысяч человек до 270 тысяч, говорит Верещук.

“Я так понимаю, что очевидно необходимо, в связи с агрессивной политикой Кремля в последние месяцы, и конечно, я поддерживаю такой законопроект. Я думаю, что он найдет 226 голосов, с этим проблем не будет”, — резюмировала нардеп.

Дополнение

Ранее Верещук заявила, что обороноспособность страны напрямую зависит от обеспечения военнослужащих жильем.