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Верещук про обшуки в Укроборонпромі: вина посадовців не доведена

Верещук про обшуки в Укроборонпромі: вина посадовців не доведена

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Служба безпеки України ще не довела факт зниження військово-технічного співробітництва України з Пакистаном, а тому коментувати провину посадовців "Укроборонпрому" дуже зарано. Про це народний депутат України, член Комітету ВР з питань національної оборони Ірина Верещук заявила в ефірі одного із телеканалів, коментуючи відповідну справу СБУ і обшуки в "Укроборонпромі", передає УНН.

За її словами, на даний час немає підтверджень версій СБУ про те, що міжнародні контракти не виконувалися.

"Я бачу, що "Укроборонпром" подає звіти, що вони державне замовлення виконали на 100%. Отже тут якогось взаємозв’язку немає", - наголосила вона.

А відтак, коментувати чиюсь вину поки немає доказової бази - зарано, впевнена Верещук.

"Ступінь провини кожного має визначати суд і точно не я. Тим не менше, щодо зниження нашої оборонної здатності, впливу на контракти Укроборонпрому і посадових осіб, діяльність яких, як каже СБУ, вплинула на міжнародні контракти - це не доведено", - повідомила Верещук.

Нагадаємо, 03 грудня, в день призначення Юрія Гусева новим керівником "Укроборонпрому" Служба безпеки України провела обшуки в оборонному концерні, зокрема і в "Укрспецекспорті" в пошуку "зради". При цьому СБУ залучила антитерористичний підрозділ "Альфа". Як відомо, правоохоронці вивчають пакистанські контракти 2020 року. В "Укрспецекспорті" своєю чергою заявили, що підстави обшуку надумані, які і самі версії слідства СБУ.

Водночас журналіст Бутусов вважає дії СБУ спробою провести "кадрові зачистки" та повернути собі фінансові потоки.

Українські Національні Новини

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